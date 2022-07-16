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قال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أن السعودية لن تستطيع زيادة إنتاجها عن 13 مليون برميل يوميا، مضيفا أن تبني سياسات وصفها بال "غير واقعية" في قطاعات الطاقة التقليدية قد يؤدي لتضخم.

جاء حديث بن سلمان خلال بيان ألقاه في اللقاء الذي ضم الرئيس الأمريكي جو بايدن مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة لمصر، والأردن والعراق.

وقال بن سلمان أن السعودية كانت قد أعلنت "زيادة مستوى طاقتها الإنتاجية إلى 13 مليون برميل يوميا وبعد ذلك لن يكون لدى المملكة أي قدرة إضافية لزيادة الإنتاج".

وتعمل السعودية لرفع طاقتها الإنتاجية الى نحو 13 مليون برميل يوميا بحلول عام 2027 من نحو 10 مليون برميل يوميا الآن.

وطالب بن سلمان ب "الانتقال المتدرج والمسؤول نحو مصادر طاقة أكثر ديمومة الذي يأخذ في الاعتبار ظروف وأولويات كل دولة"، مضيفا ان تبني سياسات "غير واقعية" لتخفيض الانبعاثات من خلال اقصاء مصادر طاقة معينة بدون مراعاة الأثر الناتج عن هذه السياسات "سيؤدي في السنوات القادمة لتضخم غير معهود وارتفاع في أسعار الطاقة".

وطالب بن سلمان كذلك باستخدام تكنولوجيات تخفض انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون مع التأكيد على "أهمية مواصلة ضخ الاستثمارات في الطاقة الأحفورية والتقنيات النظيفة".

وعن إيران قال: "ندعو إيران باعتبارها دولة جارة يربطنا بشعبها روابط دينية وثقافية إلى التعاون مع دول المنطقة لتكون جزء من هذه الرؤية من خلال الالتزام بمبادئ الشرعية الدولية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والوفاء بالتزاماتها في هذا الشأن."

أما بايدن فكرر سعي أمريكا لعدم امتلاك إيران للسلاح النووي و لعلاقات شراكة مع دول المنطقة حتى ولم تتفق معها على كل شيء طوال الوقت وعلى أهمية وجود حريات عامة وللتعبير التي اعتبرها مفتاح لل "أبتكار".

وقال بايدن أن مسألة الأمن الغذائي هي أحد الموضوعات التي يمكن أن يكون فيها تعاون بين أمريكا والدول العربية مضيفا أن الولايات المتحدة ستستثمر مليار دولار في هذا القطاع بمنطقة الشرق الأوسط.

وكذلك قال أن هناك تفاهمات بشأن أمن قطاع الطاقة والذي دفع الدول المنتجة لزيادة الإنتاج في الفترة الماضية مضيفا أنه يتطلع "ليرى ما سيحدث في الشهور القادمة".

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(إعداد: فريق التحرير، للتواصل: yasmine.saleh@lseg.com)

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