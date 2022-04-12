قامت شركة أبوظبي القابضة - ADQ بالاستحواذ على حصص حكومية في 5 شركات بالبورصة المصرية بقيمة نحو 1.8 مليار دولار.

والشركات الخمس هي: البنك التجاري الدولي، فوري، الاسكندرية لتداول الحاويات، شركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو)، أبو قير للأسمدة.

ولم توضح الشركات الخمسة في إفصاحات مقتضبة منفصلة أرسلتها للبورصة المصرية اسم المستحوذ على تلك الحصص.

لكن مصادر قالت، لزاوية عربي، يوم الثلاثاء، إن بنكي "الأهلي" و"مصر" المملوكان للحكومة المصرية باعا الحصص في الشركات لصالح الشركة القابضة أبوظبي -ADQ المملوكة لحكومة أبوظبي.

وتداولت أنباء الشهر الماضي عن عزم الشركة القابضة ضخ استثمارات بقيمة ملياري دولار في السوق المصرية عبر الاستحواذ على حصص مملوكة للدولة في شركات مصرية.

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