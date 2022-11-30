يتوقع الأردن نمو إيراداته العامة في عام 2023 بنسبة 7.4% على أساس سنوي، لتصل إلى 9.6 مليار دينار أردني (13.5 مليار دولار)، ويتوقع أيضا ارتفاع النفقات بـ 8.3% إلى نحو 11.4 مليار دينار، بحسب ما قاله وزير المالية الأردني خلال مؤتمر صحفي الأربعاء للحديث عن مشروع الموازنة العامة لعام 2023.

وقال وزير المالية محمد العسعس، بحسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا)، إنه من المتوقع نمو الإيرادات الضريبية في عام 2023 بنسبة 11.7% إلى 6.6 مليار دينار دون فرض أي ضرائب جديدة أو زيادة الضرائب الحالية للعام الرابع على التوالي.

وتابع وزير المالية أنه من المتوقع زيادة المنح الخارجية التي يتلقاها الأردن لتصل إلى 802 مليون دينار في عام 2023، بارتفاع بنسبة 0.8%.

وأضاف أن الحكومة ستنجح في خفض عجز الموازنة من 3.4 إلى 2.9% في عام 2023، وأن العجز سينخفض قبل المنح إلى 2.664 مليار دينار، في حين أنه سينخفض بعد المنح إلى 1.826 مليار دينار.

وتتوقع الحكومة أن تكون نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.7% وصولا إلى 36.9 مليار دينار، وأن ينخفض عجز ميزان المدفوعات كنسبة من الناتج المحلي من 7.9 إلى 6.1%، وفق العسعس.

وقال إن معدل التضخم في الأردن سيصل خلال العام المقبل إلى 3.8% في المتوسط.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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