توقعت وزارة المالية السعودية، أن تحقق المملكة فائض بنحو 9 مليار ريال في ميزانية العام المقبل 2023، وفقا لتقديرات البيان التمهيدي لمشروع الموازنة العامة للدولة، الصادر يوم الجمعة.

ويتوقع البيان التمهيدي أن تحقق الموازنة العامة للعام المقبل فائض بقيمة 9 مليار ريال (2.4 مليار دولار) ما يعادل 0.2% من الناتج المحلي مقابل فائض متوقع قيمته 90 مليار ريال، 2.3% من الناتج المحلي، العام الجاري.

واستفادت السعودية من ارتفاع أسعار النفط خلال العام الجاري، ما يجعلها تتجه لتحقيق فائض هو الأول منذ عام 2013، بعد تحقيق عجز لمدة 8 سنوات متتالية.

وتتوقع الوزارة، أن يبلغ إجمالي الإيرادات لعام 2023 حوالي 1.123 تريليون ريال مقابل إجمالي مصروفات 1.114 تريليون ريال.

وتتوقع وزارة المالية السعودية أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.1% العام القادم بدعم من نمو النشاط غير النفطي، مقابل نمو متوقع خلال العام الجاري 8%.

وتشير بيانات البيان التمهيدي إلى أن النمو المتوقع للاقتصاد في 2023 أقل منه في 2021 الذي سجل فيها نمو 3.2%.

وتتوقع المالية السعودية، أن يتراجع معدل التضخم إلى 2.1% العام المقبل من 2.6% متوقعة العام الجاري و3.1% في 2021.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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