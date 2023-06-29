ارتفع معدل البطالة بين السعوديين إلى 8.5% في الربع الأول من عام 2023، بارتفاع قدره 0.5% مقارنة بالربع الأخير من عام 2022، بحسب بيانات هيئة الإحصاء السعودية الصادرة يوم الخميس.

وارتفع معدل البطالة بين السعوديين من الذكور خلال الربع الأول من العام إلى 4.6% من 4.2% في الربع السابق، كما ارتفع معدل البطالة بين السعوديات إلى 16.1% من 15.4% خلال الربع السابق.

وانخفض معدل المشتغلين من السكان السعوديين (ذكور وإناث) في العمل -وهو معدل يمثل المشتغلين كنسبة مئوية من السكان في سن العمل (15 عام فأكثر)- خلال الربع الأول من العام إلى 48% من 48.3 في الربع الأخير من 2022، وفق هيئة الإحصاء.

وبدأت المملكة منذ سنوات في سعودة الوظائف في مختلف القطاعات بشكل تدريحي بهدف زيادة نسبة السعوديين في سوق العمل الذي يستحوذ الأجانب على نسبة مرتفعة من الوظائف فيه. ويرى مراقبون أن "سعودة" الوظائف تحتاج لتعليم وتأهيل قد يستغرق بعض الوقت.

التغيرات السنوية

تراجع معدل البطالة بين السعوديين خلال الربع الأول من 2023 إلى 8.5% من 10.1% في الربع المماثل من العام الماضي، بحسب بيانات هيئة الإحصاء.

وانخفض معدل البطالة بين السعوديين الذكور خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 4.6% من 5.1% خلال الربع نفسه من العام الماضي.

فيما انخفضت البطالة بين السعوديات إلى 16.1% من 20.2% خلال الربع الأول من 2022.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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