أعلن البنك المركزي التركي يوم الخميس، عن رفع أسعار الفائدة من 8.5% إلى 15%.

قررت لجنة السياسة النقدية التركية "البدء في عملية التشديد النقدي لسلك مسار إبطاء التضخم في أقرب وقت ممكن"، وفقا لبيان عبر الموقع الرسمي للبنك.

يأتي هذا القرار بعد أقل من شهر على تعيين محافظة جديدة للبنك المركزي التركي حفيظة غاية أركان، كأول سيدة تتولى هذا المنصب.

ورغم ارتفاع التضخم عالميا لمستويات قياسية بعد الحرب الروسية الأوكرانية، كانت تركيا تخفض الفائدة، حتى وصلت إلى 8.5% من 19% في 2021.

وعقب فوزه بفترة رئاسية جديدة نهاية مايو، قال إردوغان في كلمة من القصر الرئاسي في أنقرة، إن "المسألة الأهم في الأيام القادمة هي حل مشاكل زيادة الأسعار الناجمة عن التضخم".

وخلال مايو الماضي، تراجع معدل التضخم إلى أقل من 40% لأول مرة منذ 16 شهر، ليسجل 39.6%.

يستهدف المركزي التركي الوصول بالتضخم إلى 5% على المدى المتوسط.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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