تقرير سريع يضم أهم أخبار مصر الاقتصادية ويحدث عدة مرات خلال اليوم

الدولار

يواصل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري تحركه بالسوقين الرسمية والموازية منذ أن قررت مصر تحرير سعر الصرف في وقت سابق من مارس الجاري، لتتقلص الفجوة بين سعر السوقين بشكل كبير إلى فارق بلغ في بعض الأوقات أقل من جنيه.

وارتفع الدولار مقابل الجنيه في بداية تعاملات يوم الأحد في السوق الموازية إلى نحو 48.17 جنيه من ما يقارب 48.08 جنيه مساء يوم السبت، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

فيما يبلغ سعر صرف الدولار في السوق الرسمية ما بين نحو 47.35 و 47.45 جنيه، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري.

صندوق النقد

وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على زيادة قيمة القرض المقدم لمصر، بنحو 5 مليار دولار ليصبح 8 مليار دولار بدلا من 3 مليار دولار، وفقا لبيان يوم الجمعة.

وقال الصندوق إن مجلس إدارته أكمل المراجعة الأولى والثانية للترتيب الموسع في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر، مما يسمح للسلطات المصرية بسحب ما يعادل حوالي 820 مليون دولار (618.1 مليون وحدة حقوق سحب خاصة) على الفور.

تراجع معدل النمو السكاني

تراجع معدل النمو السكاني في مصر من 2.6% في تعداد عام 2017 إلى 1.4% في عام 2023، وهو أقل معدل نمو للزيادة السكانية خلال الـ 50 عام الأخيرة، بحسب بيان لوزارة التخطيط المصرية يوم الخميس.

وانخفضت معدلات النمو السكاني بحوالي 46% في الفترة من عام 2017 إلى عام 2023.

وبلغ عدد المواليد في مصر خلال عام 2023 حوالي مليوني مولود، بانخفاض بمقدار 7% مقارنة بعام 2022 و15% مقارنة بعام 2018.

إغلاقات نهاية الأسبوع



للاستماع إلى موجز سريع بأهم أخبار الأسبوع الماضي:

زاوية بودكاست: خفض أسعار ومحاولة وقف ضرب النار .. وجسر انهار

#تحليلسريع

لقراءة الموضوع على منصات مجموعة بورصة لندن، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا

للتسجيل في موجز زاوية مصر اليومي، أضغط هنا