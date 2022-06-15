* تم التحديث برفع الفائدة في السعودية والإمارات

قرر الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي) رفع أسعار الفائدة 75 نقطة أساس إلى نطاق ما بين 1.5 و1.75%، وذلك في سعيه للسيطرة على التضخم والبطالة على المدى البعيد.

وقال البنك، في بيان مساء الأربعاء، إن الغزو الروسي لأوكرانيا يتسبب في صعوبات اقتصادية هائلة، وإن الغزو وما تلاه من أحداث يخلق مزيد من الضغط على التضخم والنشاط الاقتصادي العالمي.

وعدل الفيدرالي توقعاته لنمو الناتج المحلي ليصبح 1.7% في 2022 مقابل 2.8% في توقعات مارس، و1.7% في 2023 مقابل 2.2% في توقعات مارس، فيما أبقى على توقعاته على المدى الطويل للنمو عند 1.8%.

فيما رفع توقعاته للتضخم إلى 5.2% في 2022 من 4.3% في توقعات مارس، وخفض توقعاته للتضخم في عام 2023 إلى 2.6% من 2.7% في توقعات مارس.

رد فعل البنوك العربية

قرر البنك المركزي السعودي رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء "الريبو" 0.5% إلى 2.25%، وكذلك رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي" 0.5% إلى 1.75%.

وقرر مصرف الإمارات المركزي رفع "سعر الأساس" على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بـ 75 نقطة أساس وتثبيت السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.

رفع بنك قطر المركزي الفائدة 75 نقطة أساس على الإيداع إلى 2.25%، وعلى الإقراض 50 نقطة أساس إلى 3.25%، وعلى إعادة الشراء 75 نقطة أساس إلى 2.5%.

ورفع بنك البحرين سعر الفائدة الرئيسي 75 نقطة أساس على ودائع الأسبوع الواحد من 1.75% إلى 2.50 %، وسعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة من 1.50 % إلى 2.25%، وسعر الفائدة على الودائع لفترة أربعة أسابيع من 2.50% إلى 3.25%.

وتم أيضا رفع سعر الفائدة الذي يفرضه المصرف المركزي على مصارف قطاع التجزئة مقابل تسهيلات الإقراض من 3.00% إلى 3.75%.

ورفع بنك الكويت المركزي سعر الخصم 0.25% من 2.00% إلى 2.25%.

(إعداد: أماني رضوان، تحرير:مريم عبدالغني، للتواصل: yasmine.saleh@lseg.com)

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