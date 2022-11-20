أظهر الحساب الختامي لموازنة الكويت الصادر عن وزارة المالية الكويتية يوم الأحد انخفاض عجز موازنة الدولة خلال العام المالي 2021-2022 بنسبة 72.2% مقارنة بالعام المالي السابق له، وذلك في ظل ارتفاع كبير للإيرادات بدعم قفزة في الإيرادات النفطية، في حين نمت المصروفات بنسبة ضئيلة.

ويبدأ العام المالي في الكويت في الأول من أبريل من كل عام.

وسجلت موازنة الكويت عجز بـ 2.99 مليار دينار كويتي (نحو 9.7 مليار دولار) خلال العام المالي 2021-2022 مقارنة بـ 10.77 مليار دينار (نحو 34.9 مليار دولار) خلال العام المالي السابق له (2020-2021).

وارتفع إجمالي إيرادات الكويت خلال العام المالي 2021-2022 بـ 76.9% مقارنة بالعام المالي السابق له، لتسجل 18.6 مليار دينار، فيما ارتفع إجمالي المصروفات بنسبة 1.5% على أساس سنوي لتبلغ 21.6 مليار دينار.

وبحسب الحساب الختامي، فقد ارتفعت الإيرادات النفطية للكويت خلال العام المالي 2021-2022 بنسبة 84.5% على أساس سنوي، لتبلغ نحو 16.2 مليار دينار، وبلغت نسبة الإيرادات النفطية من جملة الإيرادات 87.1%.

وبلغ متوسط سعر برميل النفط خلال العام المالي المنتهي (أي الفترة من 1 أبريل 2021 إلى 31 مارس 2022) 80.7 دولار.

وسجلت الكويت خلال العام المالي 2021-2022 أعلى مستوى للإيرادات غير النفطية في 7 سنوات، والتي بلغت نحو 2.4 مليار دينار بارتفاع على أساس سنوي بلغ 38.5%.



(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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