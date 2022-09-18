توقع رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع ارتفاع إيرادات القناة بنحو 700 مليون دولار سنويا بعد زيادة رسوم العبور بداية من عام 2023، بحسب تصريحات أدلى بها ربيع لسي إن بي سي عربية نُشرت يوم الأحد.

وكانت هيئة قناة السويس قررت رفع رسوم مرور جميع السفن العابرة بها بنسبة 15% بداية من يناير المقبل، فيما كانت زيادة رسوم العبور 10% لكل من السفن السياحية وسفن الصب الجاف (السفن التي تحمل بضائع غير معبأة وتكون مخزنة بالسفن ثم تفرغ منها مثل الحبوب والفحم)، بحسب بيان للهيئة يوم السبت.

وبحسب بيانات نشرتها هيئة قناة السويس يوم 8 سبتمبر الجاري، فقد بلغت إيرادات رسوم العبور بالقناة منذ تأميمها في 26 يوليو 1956 نحو 134.3 مليار دولار.

وارتفعت إيرادات القناة خلال شهر أغسطس الماضي بنسبة 32.4% على أساس سنوي، لتسجل عائدات بقيمة 744.8 مليون دولار، وهو أعلى إيراد شهري بالدولار للقناة.

ومن المتوقع بحسب تصريحات سابقة لرئيس الهيئة لقناة الشرق السعودية في أغسطس الماضي، أن ترتفع إيرادات القناة إلى ما بين 7.5 و8 مليارات دولار خلال 2022 مقارنة بـ 6.3 مليار دولار في 2021.

واستفادت القناة من العقوبات المفروضة على موسكو، والتي أدت إلى انخفاض إمدادات النفط الروسي إلى أوروبا الذي لا يمر عبر القناة، وزيادة توريد النفط من الخليج إلى أوروبا الذي يمر عبرها، وفق تصريحات سابقة لربيع.

للمزيد: قناة السويس ترفع رسوم عبور السفن 15% في عام 2023



(إعداد: أماني رضوان، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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