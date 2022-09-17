أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، يوم السبت، زيادة رسوم العبور لجميع أنواع السفن العابرة للقناة بنسبة 15% خلال عام 2023.

وتضمن القرار، المنشور على صفحة الهيئة على فيسبوك، زيادة رسوم عبور كلا من سفن الصب الجاف (السفن التي تحمل بضائع غير معبئة وتكون مخزنة بالسفن ثم تفرغ منها مثل الحبوب والفحم) والسفن السياحية بنسبة 10%.

وسيبدأ تطبيق الزيادة الجديدة اعتبارا من شهر يناير 2023.

وأرجع رئيس الهيئة زيادة رسوم عبور السفن إلى استمرار ارتفاع قيمة التأجير اليومي لمعظم أنواع السفن لمستويات غير مسبوقة والتوقعات باستمرار هذا الارتفاع خلال العام القادم، مشيرا إلى أن قيم تأجير ناقلات البترول الخام زادت بنسبة 88% عن متوسط عام 2021، وناقلات الغاز الطبيعي المسال زادت بنسبة 11% عن متوسط عام 2021.

وقال ربيع إن رفع رسوم عبور السفن أصبح يحمل "ضرورة" في ظل ارتفاع معدلات التضخم العالمية إلى ما يزيد عن 8% مما يؤدى إلى زيادة تكاليف التشغيل والصيانة وتقديم الخدمات الملاحية بالقناة.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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