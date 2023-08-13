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قالت وزارة المالية العُمانية إن ميزانية الدولة سجلت فائض مالي خلال النصف الأول من العام الجاري بنحو 656 مليون ريال عُماني (1.7 مليار دولار)، مقارنة بفائض بلغ 784 مليون ريال خلال الفترة ذاتها من عام 2022.

وتراجعت إيرادات عُمان خلال النصف الأول من العام بنسبة 6% على أساس سنوي إلى 6.342 مليار ريال، كما انخفضت النفقات بـ 4% على أساس سنوي إلى 5.686 مليار ريال، وفق بيان الأداء المالي الصادر عن وزارة المالية يوم الأحد.

وارتفعت الإيرادات الصافية لعُمان من النفط في النصف الأول من العام بنسبة 2% على أساس سنوي لتسجل 3.257 مليار ريال، رغم انخفاض متوسط سعر النفط إلى 83 دولار للبرميل خلال النصف الأول من 87 دولار للبرميل خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

لكن متوسط إنتاج السلطنة من النفط ارتفع خلال النصف الأول من عام 2023 إلى 1.061 مليون برميل يوميا من 1.037 مليون برميل يوميا خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وتراجعت الإيرادات الصافية من الغاز خلال النصف الأول بنسبة 36% على أساس سنوي إلى 1.115 مليار ريال، ويرجع هذا إلى تغيير منهجية تحصيل إيرادات الغاز، وفق وزارة المالية.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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