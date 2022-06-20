نما اقتصاد البحرين بنسبة 5.5 % بالأسعار الثابتة على أساس سنوي خلال الربع الأول من 2022، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، اليوم الاثنين، عن اجتماع لمجلس الوزراء ناقش التقرير الاقتصادي للربع الأول الصادر عن وزارة المالية.

ونقلت الوكالة عن التقرير أن القطاع غير النفطي نما بنسبة 7.8% خلال الربع نفسه.

وكان اقتصاد البحرين سجل نمو بـ 4.29% في الربع الأخير من عام 2021، وبنحو 2.2% في العام الماضي ككل.



(إعداد: مريم عبدالغني، للتواصل: yasmine.saleh@lseg.com)

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