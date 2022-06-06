توقع مصرف الإمارات المركزي، نمو اقتصاد الإمارات بنسبة 5.4% خلال العام الجاري، بدعم من احتواء التداعيات الصحية والاقتصادية لجائحة كوفيد 19.

وقال المصرف في تقريره السنوي لعام 2021 المنشور على موقعه الرسمي يوم الاثنين، إن الناتج المحلي الإجمالي للإمارات ارتفع بنسبة 3.8% في العام الماضي، مع نمو القطاع غير النفطي بنسبة 5.3%.

وحقق ميزان المدفوعات فائض في الحساب الجاري العام الماضي 176.2 مليار درهم (48 مليار دولار) مقابل 77.5 مليار درهم (21 مليار دولار) في 2020، مدفوعا بزيادة الصادرات وارتفاع الفائض في ميزان الخدمات.

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(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح ، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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