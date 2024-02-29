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هبط سعر الدولار بالسوق الموازية في مصر مقابل الجنيه بتعاملات الخميس الصباحية مع هدوء عمليات التنفيذ وفق متداولين، فيما يتوقع أنه تأثير قوي لتدفقات أموال مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة إلى المركزي المصري هذا الأسبوع.

وبحلول الساعة العاشرة والنصف صباحا بتوقيت القاهرة، تراوح سعر بيع الدولار بالسوق الموازية في المتوسط بين 51.66 و51.71 جنيه للدولار الواحد، بعد أن كان يُتداول فوق 52 جنيه بقليل يوم الأربعاء في المتوسط، بحسب متعاملين بالسوق.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بمنتصف تداولات جلسة نهاية الأسبوع بأكثر من 1% متخطياً 29,000 نقطة.

وجاء ذلك مدفوعاً بارتفاع سهم حديد عز بنسبة 7.5% ليصل إلى 77.51 جنيه متصدراً قيم التداول، يليه سهم السويدي اليكتريك مرتفعاً بنسبة 2.02% ليصل إلى 35.4 جنيه.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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