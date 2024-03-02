لا يزال سعر الدولار في السوق الموازية بمصر يتراجع على خلفية تدفق أموال الدفعة الأولى من صفقة رأس الحكمة البالغة 15 مليار دولار، ليتداول في نطاق 46 جنيه يوم السبت.

وأعلنت الحكومة المصرية اكتمال الدفعة الأولى من قيمة الصفقة البالغة 35 مليار دولار، على أن تحصل خلال شهرين على الدفعة الثانية البالغة 20 مليار دولار.

وساهمت الصفقة في هدوء التداول على الدولار في السوق الموازية وفق ما قاله متعاملون، فيما تشير البيانات إلى انخفاض كبير خلال الأيام الماضية حيث كان يتداول فوق 60 جنيه للدولار الواحد قبل إعلان الصفقة.

ووفق متعاملين، بحلول الساعة الحادية عشر صباح السبت بتوقيت القاهرة، تراوح سعر بيع الدولار بالسوق الموازية في المتوسط بين 46.76 و46.96 جنيه للدولار، بعد أن كان يتداول في نطاق 47.64 جنيه للدولار مساء الجمعة.

كان متوسط سعر بيع الدولار في السوق الموازية قد انخفض تحت 60 جنيه يوم إعلان الصفقة قبل أكثر من أسبوع بعد أن كان يتداول عند نحو 62 جنيه في اليوم السابق.

وكان سعر الدولار في السوق الموازية وصل لمستويات تاريخية عند 70 جنيه للدولار الواحد مطلع العام الحالي قبل أن يتراجع، فيما لا يزال سعر الصرف الرسمي للدولار في مصر عند نحو 30.9 جنيه للدولار.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا