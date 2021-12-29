وقعت الحكومة المصري اتفاقيات استكشاف بترول عملاقة في نهاية 2021، مؤشرة أن يحقق قطاع الطاقة نمو كبير في الأعوام القادمة.

ونصت الاتفاقيات الموقعة مع أباتشي الأمريكية وإيني الإيطالية أن تنفق بموجبها الشركتان نحو 4.5 مليار دولار خلال عدة سنوات، في أعمال البحث والاستكشاف بمناطق امتيازها.

وشهد قطاع البترول والغاز الطبيعي استثمارات كبيرة منذ نحو 5 سنوات مع اكتشاف حقل غاز ظهر العملاق، ونجاح الحكومة في سداد معظم مستحقات شركات البترول الأجنبية. وبالتوازي ارتفع عدد الاكتشافات الجديدة وارتفع الإنتاج وانخفض عجز الميزان التجاري البترولي.





اتفاقيات جديدة؟

يتعين على الحكومة توقيع اتفاقيات الاستكشاف بصورة مستمرة لتعويض الانخفاض في مخزون الآبار المنتجة حاليًا، والتي تقل بنسبة 10%-12% سنويًا، بحسب أسامة كمال، وزير البترول المصري الأسبق لزاوية عربي.



ووقعت مصر العام الحالي 7 اتفاقيات، مقابل 22 اتفاقية في 2020، وفقا لبيانات وزارة البترول، لكن كمال يرى أن الرقم في حد ذاته ليس كاف للحكم على القطاع.



"لا يمكن الحكم على تحسن القطاع من خلال عدد الاتفاقيات وحدها…إذا وقعنا 100 اتفاقية في العام ولم تضف هذه للإنتاج أو الاحتياطي تكون بلا قيمة، وقد نوقع اتفاقين فقط ويضيفا للإنتاج فتكون أكثر فعالية،" بحسب كمال.



وارتفع استهلاك المنتجات البترولية خلال 2021 بنسبة 6.9% مقابل العام الماضي، مقابل زيادة في إجمالي إنتاج الثروة البترولية بنسبة 8.4% إلى حوالي 82.4 مليون طن بحسب بيانات حكومية.



وتبدأ مراحل إنتاج البترول بإعداد خرائط استكشافية للأماكن المتوقَع وجود آبار فيها، ثم يتم طرح مناقصات، ثم ترسيتها على شركات، وتوقيع عقود واتفاقيات امتياز، ثم حفر الآبار الاستكشافية، بحسب كمال.



وفي حال كانت النتيجة إيجابية يتحول البئر الاستكشافي إلى بئر إنتاجي، كما يمكن أن يكون بئر جاف وليس به إنتاج، وحينها تبحث الشركة عن مناطق جديدة للبحث.



وتستهدف الحكومة إصدار 11 اتفاقية بترولية جديدة بحد أدنى استثمارات 5.3 مليار دولار، خلال الفترة المقبلة.

(إعداد: شيماء حفظي، صحفية متخصصة في الشأن الاقتصادي، وتركز بشكل أساسي على القصص التحليلية، وهي محررة في موقع مصراوي المصري)

(تحرير: أحمد فتيحة، للتواصل: ahmed.feteha@refinitiv.com)

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