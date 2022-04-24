قال محمد معيط وزير المالية المصري إن بلاده أنفقت 400 مليار دولار لتطوير البنية التحتية في 7 سنوات، مشيرا إلى أن ذلك جعلها جاذبة أكثر للاستثمارات.

وأشار معيط، في بيان يوم السبت، إلى أن خطة التعافي الاقتصادى من آثار الأزمة العالمية الراهنة تتضمن حزمة من الإجراءات المحفزة للاستثمارات الأجنبية والمحلية خاصة القطاع الخاص.

وبلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي استقبلتها مصر في العام المالي الماضي 2020-2021 (ويبدأ العام المالي في مصر في يوليو من كل عام) نحو 5.2 مليار دولار مقابل 7.5 مليار دولار في 2019-2020، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

وارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بنسبة 3.7% على أساس سنوي في الربع الأول من العام المالي الحالي 2021-2022، ليسجل نحو 1.66 مليار دولار، مقابل نحو 1.61 مليار دولار في الربع المماثل من العام المالي 2020-2021.



(إعداد: شيماء حفظي، تحرير:مريم عبدالغني ، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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