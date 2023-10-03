تباطأ أداء القطاع الخاص غير النفطي في مصر، خلال شهر سبتمبر الماضي.

وانخفضت قراءة مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي لمصر، الصادر عن مؤسسة S&P Global يوم الثلاثاء، خلال شهر سبتمبر إلى 48.7 نقطة، مقابل 49.2 نقطة في أغسطس.

وهذا أدنى مستوى للمؤشر في 4 أشهر، ولا يزال المؤشر يشير إلى استمرار انكماش أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط، تحت المستوى المحايد عند 50 نقطة.

وتواجه مصر عدة تحديات منذ الحرب الروسية الأوكرانية التي دفعت معدل التضخم لمستويات قياسية في ظل ارتفاع الدولار وانخفاض قيمة الجنيه، في الدولة المعتمدة بشكل كبير على الاستيراد.

وفي ديسمبر الماضي، وقعت مصر - التي تعاني أيضا من ديون خارجية متفاقمة - اتفاق تمويل مع صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليار دولار، لم تتلق منه سوى شريحة واحدة، فيما تأخرت مراجعتين كانتا مقررتين هذا العام.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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