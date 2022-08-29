ارتفع العجز التجاري للأردن بحوالي 1.3 مليار دينار أردني (1.8 مليار دولار) وبمعدل نمو 34.6% خلال النصف الأول من العام الحالي، مدفوعا بارتفاع قيمة الواردات بنحو 2.6 مليار دينار (نحو 3.7 مليار دولار)، فيما ارتفعت الصادرات بنحو 1.3 مليار دينار فقط خلال الفترة نفسها.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) عن التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة الأردنية، الصادر يوم الاثنين، سجلت القيمة الكلية للصادرات نحو 4.3 مليار دينار خلال النصف الأول من العام، بينها نحو 4 مليار دينار صادرات وطنية ونحو 0.4 مليار دينار حصيلة إعادة التصدير.

وارتفعت قيمة الواردات خلال النصف الأول من العام الحالي إلى نحو 9.4 مليار دينار، مدفوعة بزيادة فاتورة استيراد النفط 77.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى ما يقارب الـ 1.8 مليار دينار مقابل نحو مليار دينار في النصف الأول من العام الماضي.

(إعداد: أماني رضوان، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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