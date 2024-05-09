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تباطؤ التضخم

تباطأ معدل التضخم السنوي في المدن المصرية خلال أبريل الماضي إلى 32.5% من 33.3% في مارس، وفق بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الحكومي يوم الخميس.

جاء تباطؤ التضخم مدفوعا بتراجع وتيرة زيادة أسعار مجموعة الطعام والمشروبات على أساس سنوي في أبريل إلى 40.5% من 45% في مارس.

الدولار

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر، يوم الأربعاء، في السوقين الرسمية والموازية، مع استمرار تحركاته اليومية منذ قرار تحرير سعر الصرف في مارس الماضي.

وبلغ متوسط سعر الدولار في السوق الموازية الأربعاء نحو 47.88 جنيه منخفضا من متوسط قارب 48.02 جنيه يوم الثلاثاء، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

كما تراجع السعر الرسمي للدولار الأربعاء إلى نطاق بين 47.5 و47.6 جنيه، منخفضا من بين 47.66 و47.76 جنيه الثلاثاء، وفق الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري.

السندات

ارتفع العائد على السندات المصرية المقومة بالدولار المستحقة في يونيو 2025 إلى 7.956% يوم الأربعاء من 7.778% الثلاثاء.

كما ارتفع العائد على السندات الأطول أجلا المستحقة في مايو 2050 إلى 11.18% الأربعاء من 11.072% الثلاثاء.

إغلاقات الأربعاء

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