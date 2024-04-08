تباطأ معدل التضخم السنوي في المدن المصرية خلال مارس الماضي إلى 33.3% من 35.7% سجلها في فبراير، وفق بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري يوم الاثنين.

جاء تباطؤ التضخم مدفوعا بتراجع وتيرة زيادة أسعار مجموعة الطعام والمشروبات في مارس إلى 45% على أساس سنوي، مقارنة بارتفاع نسبته 50.9% في فبراير.

جاءت أرقام التضخم في مارس مخالفة للتوقعات، حيث توقع استطلاع لرويترز ضم 12 محلل، أن يرتفع معدل التضخم السنوي بالمدن المصرية في المتوسط إلى نحو 36.3% في مارس.

ووفق بيانات الإحصاء، فعلى أساس شهري، ارتفع التضخم في المدن المصرية بنسبة 1% في مارس، مقارنة مع 11.4% في فبراير الماضي.

وكان البنك المركزي - سعيا لكبح جماح التضخم - قرر في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية مطلع مارس رفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس. وتزامن ذلك مع قرار بخفض قيمة العملة المحلية.

وقبلها، كان المركزي المصري رفع أسعار الفائدة في فبراير الماضي بـ 200 نقطة أساس، خلال أول اجتماعاته في 2024.

وانخفض معدل التضخم في المدن المصرية خلال الشهور القليلة الماضية بعد بلوغه مستويات قياسية العام الماضي، في ظل معاناة مصر -المعتمدة على الاستيراد- من نقص في السيولة الدولارية، وتراجع لقيمة العملة المحلية أمام الدولار في السوق الموازية.

وتوقع المركزي المصري، أن يؤدي رفع الفائدة الأخير إلى "القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي إلى خفض التوقعات التضخمية وكبح جماح التضخم".

وكانت الفجوة بين سعري الصرف الرسمي والسوق الموازية اتسعت خلال الشهور الأخيرة، حيث وصل سعر الدولار في السوق الموازية إلى 70 جنيه للدولار الواحد، قبل أن ينخفض تحت مستوى 50 جنيه بعد توقيع صفقة شراكة بين الإمارات ومصر لتطوير مدينة سياحية برأس الحكمة، نهاية فبراير الماضي تبعها اتفاق مع صندوق النقد الدولي لزيادة قيمة القرض إلى 8 مليار دولار من 3 مليار دولار.

ويتوقع المركزي المصري أن يتخطى معدل التضخم المعدل المستهدف والمعلن من قِبله البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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