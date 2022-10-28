ارتفعت إيرادات الإمارات بنسبة 32% خلال النصف الأول من العام الجاري، على أساس سنوي، وفقا لبيانات نشرتها وزارة المالية الإماراتية عبر تويتر الجمعة.

وسجلت إجمالي الإيرادات المجمعة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري نحو 305.6 مليار درهم (83.2 مليار دولار) وهي الأعلى مقارنة بمثيلاتها منذ أربع أعوام، بحسب بيان المالية.

وحسب البيانات، سجلت الموازنة الإجمالية للدولة، فائض خلال نصف العام بقيمة 125.5 مليار درهم (34.2 مليار دولار)، فيما بلغت المصروفات 180 مليار درهم (49 مليار دولار) خلال الفترة.

كانت الإيرادات الإجمالية للإمارات ارتفعت بنسبة 26% خلال العام الماضي 2021 على أساس سنوي، لتسجل 463.9 مليار درهم، حسب بيان سابق من الوزارة.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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