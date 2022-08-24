قال جهاز قطر للاستثمار، صندوق الثروة السيادي القطري، يوم الأربعاء، إنه يتطلع لاستثمار 3 مليار دولار في القطاعات التجارية والاستثمارية المختلفة في باكستان.

جاء هذا الإعلان خلال مباحثات جمعت أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني ورئيس وزراء باكستان شهباز شريف في الدوحة يوم الأربعاء، بحسب بيان للديوان الملكي القطري نقلته وكالة الأنباء القطرية الرسمية.

وتأسس جهاز قطر للاستثمار عام 2005، وتبلغ قيمة أصوله نحو 450 مليار دولار، وهو من بين أكبر 10 صناديق سيادية في العالم.

ويأتي الإعلان عن الاستثمارات القطرية فيما تسعى باكستان، التي تعاني من صعوبات اقتصادية، إلى أن يفرج صندوق النقد الدولي عن أموال خطة إنقاذ قيمتها 1.1 مليار دولار، بعد تعثر التمويل منذ مطلع العام الجاري.

وتجاوز عجز الحساب الجاري لباكستان الـ 17 مليار دولار في السنة المالية الماضية، وانخفضت احتياطياتها الأجنبية إلى 7.8 مليار دولار، وهو ما يكفي الواردات لأكثر من شهر بالكاد، وفق رويترز.





(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا