واصل القطاع الخاص غير النفطي في دبي انتعاشه في يونيو، حيث تحسنت ظروف الأعمال بأسرع وتيرة في 3 سنوات.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي في دبي خلال يونيو إلى 56.1 نقطة مقابل 55.7 نقطة في مايو، وهو أعلى مستوى في 3 سنوات ( منذ يونيو 2019).

ووفقا للتقرير الصادر عن S&P Global الأربعاء، زادت حجم الأعمال الجديدة في دبي بشكل حاد في يونيو، وتسارع معدل النمو إلى أعلى مستوى له منذ يوليو 2019 رغم زيادة تكلفة الإنتاج.

وقال ديفد أوين الباحث الاقتصادي في S&P Global إن استمرار الطلب على السفر دعم المبيعات إضافة لزيادة في الأعمال الجديدة بقطاع الإنشاءات.

وأضاف أوين، أنه رغم تحسن الأعمال تواجه الشركات ضغوط تضخمية أدت لزيادة في مستلزمات الإنتاج بأسرع وتيرة منذ 2018 حيث أثر ارتفاع أسعار الطاقة الحاد عالميا على الشركات.

ويتوقع أوين أن يشعر المستهلكون أيضا بضغط على الإنفاق بسبب أسعار الوقود المرتفعة.

ورغم زيادة التكلفة، استمرت الشركات في تخفيض الأسعار، وتسارع معدل التخفيضات إلى أقوى مستوياته منذ أغسطس 2020، حسب التقرير.

لكن أوين، يرى أنه إذا استمر تضخم التكلفة عند مستوى مرتفع بالنصف الثاني من العام سيصبح من الصعب على الشركات تأجيل رفع الأسعار.

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(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح ، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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