تراجع أداء مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي في الإمارات في يونيو الماضي إلى 54.8 نقطة مقابل 55.6 نقطة في مايو، مدفوعا بارتفاع ضغط التكلفة إلى أعلى مستوى في 11 عام.

وحسب التقرير الصادر عن S&P Global يوم الثلاثاء، أدى الارتفاع الحاد في أسعار الوقود إلى زيادة حادة في نفقات الأعمال إضافة لزيادة الأجور، ونتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج تباطأت المشتريات مع خفض جهود التخزين.

ووفقا للتقرير، استمرت الشركات في رؤية زيادة قوية في طلبات المنتجات الجديدة في يونيو أدت إلى توسع قوي في النشاط، مستكملة تحسن أداء القطاع الخاص غير النفطي على مدى 19 شهر الماضية بدعم تعافي الاقتصاد مع رفع قيود كوفيد.

ورغم تعرض الشركات الإماراتية لضغوط متزايدة من ارتفاع تكاليف الإنتاج في يونيو، لكنها لم تكن راغبة في تمرير تكاليف أعلى للعملاء في يونيو، حيث تم تخفيض أسعار الإنتاج بأسرع معدل في أكثر من عام ونصف، بحسب ما قاله ديفيد أوين الباحث الاقتصادي في S&P Global، لكنه أشار إلى احتمالية رفع الاسعار للعملاء في الأشهر المقبلة.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح ، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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