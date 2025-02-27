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أسعار الذهب

خلال تعاملات الخميس، بلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 21 المستخدم في المشغولات 4125 جنيه، وعيار 24 المستخدم في السبائك فسجل 4714 جنيه، وفق بيانات منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

وخلال الأيام الماضية، ارتفعت أسعار الذهب محليا مدفوعة بزيادة السعر العالمي للذهب وارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه.

أسعار الدولار

بلغ سعر الدولار في البنوك، نحو 50.54 جنيه للشراء و50.64 جنيه للبيع، وفق بيانات بنوك محلية.

وفي السوق الموازية، بلغ نحو 50.35 جنيه للشراء، و51.20 جنيه للبيع، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

البركة كابيتال تدرس إصدار 3 صناديق استثمار في 2025

تدرس شركة البركة كابيتال المصرية - الذراع الاستثماري لبنك البركة مصر المدرج ببورصة مصر - إصدار 3 صناديق استثمار متوافقة مع الشريعة خلال العام 2025 على أن يكون أولها صندوق للاستثمار في أدوات الدخل الثابت خلال الربع الثاني، بحسب مصدر لزاوية عربي.

تأسست البركة كابيتال في 2019 وتعمل في إدارة الأصول وتقديم منتجات وخدمات تمويل واستثمار متوافقة مع الشريعة الإسلامية للشركات والأفراد.

"البركة كابيتال تدرس إصدار 3 صناديق استثمار.. صندوق أدوات دخل ثابت متوافق مع الشريعة نتوقع إصداره بحلول شهر مايو، النصف الثاني من السنة صندوقين استثمار واحد على الأسهم المتوافقة مع الشريعة والثاني متوازن بين أدوات الدخل الثابت والأسهم،" حسب المصدر.

وبحسب المصدر، ستكون الصناديق الثلاثة المتوافقة مع الشريعة، بقيمة مستهدفة 50 مليون جنيه ( 988.4 ألف دولار) لكل صندوق، وهي صناديق غير مدرجة بالبورصة.

وستكون مرجعية صندوق الاستثمار على الأسهم - غير المدرج بالبورصة - مؤشر شريعة 33 الذي أطلقته البورصة العام الماضي، لكن بحسب المصدر يمكن للصندوق الاستثمار في أسهم شركات أخرى يرى أن أعمالها متوافقة مع الشريعة.

كما تعتزم البركة كابيتال، إدارة 3 إصدارات صكوك خلال العام الجاري، وفق المصدر.

وكان إعلام محلي قد نقل عن مصادر أن شركة البركة كابيتال تعتزم إدارة إصدار صكوك مضاربة بقيمة 5 مليار جنيه، لصالح شركة تمويل المصرية العاملة في مجال التمويل العقاري وستستخدمه "تمويل" للتوسع في نشاط شراء المحافظ العقارية.

وصرح المصدر لزاوية عربي، بأنه من المتوقع تنفيذ هذا الإصدار مطلع مايو المقبل، على أن يكون الإصدارين الأخرين خلال النصف الثاني من العام الجاري.

زيادة الحد الأدنى للأجور

قال وزير المالية أحمد كجوك، إن الحكومة تستهدف مع بداية شهر يوليو، مجموعة من الإجراءات لزيادة أجور العاملين في الدولة وزيادة المعاشات بتكلفة تصل إلى 85 مليار جنيه في العام المالي القادم، حسب بيان حكومي الأربعاء.

وأشار الوزير، إلى أنه سيتم زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الحكومي إلى 7 آلاف جنيه، بداية من أول يوليو المُقبل ليتساوى مع الحد الأدنى للقطاع الخاص.

كانت آخر زيادة في الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة قد صدرت في فبراير 2024 بنسبة 50% إلى 6 آلاف جنيه.

رخصة ذهبية

- وافق مجلس الوزراء على منح الرخصة الذهبية لشركة يادا إيجيبت YADA EGYPT - وهي شركة بنظام المناطق الحرة الخاصة - عن مشروع لصناعة الأثاث بمدينة العلمين الجديدة بتكلفة استثمارية نحو 70 مليون يورو، حسب بيان حكومي الأربعاء.

ويستهدف المصنع تصدير 100% من إنتاجه، واستخدام مكون محلي بنسبة لا تقل عن 40%، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ المشروع بنهاية أكتوبر 2026.

وحسب البيان، تُسهم صناعة الأثاث في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 2.2% سنويا، ويتوقع أن تبلغ إيرادات سوق الأثاث المصري نحو 463.2 مليون دولار بنهاية الربع الأول من عام 2025، مع حجم سوق متوقع قدره 796.1 مليون دولار بحلول عام 2029.

- وافق مجلس الوزراء على منح الرخصة الذهبية لشركة "شين شينغ" عن مشروع لتصنيع مسبوكات حديد الزهر "أنابيب حديد الدكتايل" بالعين السخنة، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع نحو 145 مليون دولار، وفق البيان.

تستهدف الشركة البدء في التشغيل التجاري للمشروع في مارس 2025، وتصدير ما لا يقل عن نسبة 80% من الإنتاج.

إغلاقات الأربعاء

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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