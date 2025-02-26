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تدرس شركة البركة كابيتال المصرية - الذراع الاستثماري لبنك البركة مصر المدرج ببورصة مصر - إصدار صندوق للاستثمار في أدوات الدخل الثابت متوافق مع الشريعة خلال الربع الثاني من 2025 ضمن خطة لإصدار 3 صناديق استثمار خلال العام، بحسب مصدر لزاوية عربي.

تأسست البركة كابيتال في 2019 وتعمل في إدارة الأصول وتقديم منتجات وخدمات تمويل واستثمار متوافقة مع الشريعة الإسلامية للشركات والأفراد.

"البركة كابيتال تدرس إصدار 3 صناديق استثمار.. صندوق أدوات دخل ثابت متوافق مع الشريعة نتوقع إصداره بحلول شهر مايو، النصف الثاني من السنة صندوقين استثمار واحد على الأسهم المتوافقة مع الشريعة والثاني متوازن بين أدوات الدخل الثابت والأسهم،" حسب المصدر.

وبحسب المصدر، ستكون الصناديق الثلاثة المتوافقة مع الشريعة، بقيمة مستهدفة 50 مليون جنيه ( 988.4 ألف دولار) لكل صندوق، وهي صناديق غير مدرجة بالبورصة.

وستكون مرجعية صندوق الاستثمار على الأسهم - غير المدرج بالبورصة - مؤشر شريعة 33 الذي أطلقته البورصة العام الماضي، لكن بحسب المصدر يمكن للصندوق الاستثمار في أسهم شركات أخرى يرى أن أعمالها متوافقة مع الشريعة.

صكوك

تعتزم البركة كابيتال، إدارة 3 إصدارات صكوك خلال العام الجاري، وفق المصدر.

وكان إعلام محلي قد نقل عن مصادر أن شركة البركة كابيتال تعتزم إدارة إصدار صكوك مضاربة بقيمة 5 مليار جنيه، لصالح شركة تمويل المصرية العاملة في مجال التمويل العقاري وستستخدمه "تمويل" للتوسع في نشاط شراء المحافظ العقارية.

وصرح المصدر لزاوية عربي، بأنه من المتوقع تنفيذ هذا الإصدار مطلع مايو المقبل، على أن يكون الإصدارين الأخرين خلال النصف الثاني من العام الجاري.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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