ارتفع معدل التضخم في عُمان خلال يونيو الماضي بنسبة 2.85% على أساس سنوي، مدفوعا بالأساس بزيادة أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 6.09%، وفقا لبيانات النشرة الشهرية للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات الصادرة يوم الأربعاء.

وارتفعت أسعار الزيوت والدهون بنسبة 19%، والفواكه بنحو 9.2%، واللحوم 8% مقارنة بشهر يونيو من العام الماضي.

وارتفعت أسعار مجموعة النقل بنحو 4.2% في يونيو، بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط عالميا.

فيما كانت أسعار مجموعة الاتصالات هي الوحيدة التي تراجعت في يونيو، وبلغت نسبة التراجع 0.01%.

وعلى أساس شهري، ارتفع معدل التضخم في عُمان 0.45% في يونيو مقارنة بشهر مايو السابق له.

وكان معدل التضخم السنوي خلال مايو الماضي في عُمان سجل 2.4%.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: مريم عبد الغني ، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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