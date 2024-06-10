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البورصة

صعدت مؤشرات البورصة المصرية بشكل طفيف في تعاملات صباح يوم الاثنين، وارتفع المؤشر الرئيسي "إيجي اكس 30" (EGX30) بنسبة 0.39% بحلول الساعة 11:45 صباحا بتوقيت القاهرة، ليصل لمستوى 25758 نقطة.

كما ارتفع المؤشر السبعيني - متساوي الأوزان - بنسبة 0.41% بحلول التوقيت نفسه.

وتصدر سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة قيم التداول بحلول الساعة 11:45 صباحا، وتراجع بنحو 3.3%. وجاء سهم البنك التجاري الدولي - الأثقل وزنا بالمؤشر الرئيسي - بالمرتبة الثانية من حيث قيم التداول، وارتفع بنحو 1.5%.

وكان سهم بايونيرز بروبرتيز للتنمية العقارية من بين الأبرز صعودا بالبورصة صباح الاثنين، وارتفع بنحو 11% بحلول الساعة 11:45 صباحا.

وأعلنت بايونيرز، في إفصاح للبورصة صباح الاثنين، نتائج أعمال الربع الأول من عام 2024، حيث سجلت مبيعات تعاقدية قياسية بقيمة 7.7 مليار مقابل 2.4 مليار جنيه بالربع الأول من 2023.



وسجلت الشركة إيرادات بنحو 1.67 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام مقابل نحو 1.66 مليار جنيه بالربع المقارن. كما بلغ صافي الأرباح بعد حقوق الأقلية نحو 1.07 مليار جنيه بالربع الأول من 2024 مقابل حوالي 66.1 مليون جنيه بالربع المقارن، وجاء ذلك مدفوع بشكل أساسي بتسجيل فروق إعادة تقييم استثمارات عقارية بقيمة 1.5 مليار جنيه.



التضخم

تباطأ معدل التضخم السنوي في مدن مصر خلال مايو الماضي إلى 28.1% من 32.5% في أبريل، وفق بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الحكومي صدرت يوم الاثنين.

وهذا التباطؤ جاء للشهر الثالث على التوالي، وهو تراجع بأكثر من المتوقع إذ كانت التوقعات تشير إلى تباطؤ التضخم السنوي في مايو إلى 30.4%، وفق استطلاع رأي لرويترز.

تباطؤ التضخم السنوي كان مدفوع بتراجع وتيرة زيادة أسعار مجموعة الطعام والمشروبات على أساس سنوي في مايو إلى 31% من 40.5% في أبريل.

وعلى أساس شهري، تراجع التضخم في المدن المصرية في مايو بنسبة 0.7%.

الدولار

ارتفع الدولار مقابل الجنيه في التعاملات الصباحية بمصر يوم الاثنين، مع استمرار تحركات سعر الصرف منذ قرار تحرير تعويم الجنيه قبل أكثر من 3 أشهر.

وبحلول الساعة 11:58 صباحا بتوقيت القاهرة يوم الاثنين بلغ متوسط سعر الدولار في السوق الموازية نحو 47.72 جنيه مرتفعا من متوسط 47.68 جنيه يوم الأحد، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

أما السعر الرسمي للدولار فقد بلغ بحلول التوقيت نفسه نطاق بين 47.61 و47.71 جنيه، بعدما كان انهى تعاملات الأحد بين 47.54 و47.64 جنيه، بحسب بيانات مجموعة بورصة لندن.

السندات

ارتفع العائد على السندات المصرية الدولارية المستحقة في يونيو 2025 إلى 7.427% يوم الجمعة من7.287% الخميس.

كما ارتفع العائد على السندات الأطول أجلا المستحقة في مايو 2050 إلى 11.283% الجمعة من 11.198% الخميس.

إغلاقات الأحد

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