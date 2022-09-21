تعتزم وزارة الطاقة والمناجم الجزائرية زيادة إمداداتها إلى إيطاليا من الغاز الطبيعي لأكثر من 25 مليار متر مكعب قبل نهاية السنة، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية يوم الأربعاء نقلا عن بيان للوزارة.

وقالت الوزارة إن إيطاليا ستتسلم 10 مليارات متر مكعب إضافية من الغاز الطبيعي خلال الأشهر القادمة، مضيفة أنها تسلمت حتى الآن 17.8 مليار متر مكعب من الغاز، لتصبح أول مورد للغاز لإيطاليا.

وكانت إيطاليا أبرمت اتفاق مع الجزائر في أبريل الماضي لزيادة واردات الغاز الجزائري عبر خط أنابيب المتوسط، بحسب تقارير إعلامية.

وتسعى الدول الأوروبية لإيجاد بدائل للغاز الروسي بعد خسارته إثر فرض الغرب عقوبات على موسكو على خلفية غزوها لأوكرانيا. وشكل الغاز الروسي 40% من واردات إيطاليا من الغاز العام الماضي.

وتتخطى احتياطيات الجزائر من الغاز الطبيعي الـ2.4 تريليون متر مكعب، وتمد أوروبا بحوالي 11% من استهلاكها من الغاز، وهي أول مُصدر إفريقي للغاز الطبيعي والسابع عالميا، بحسب تقرير سابق وكالة الأنباء الفرنسية.





(إعداد: فريق التحرير، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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