رفع بنك الكويت المركزي سعر الخصم 0.25% ليصل إلى 2.75% مقابل 2.50% قبل ذلك، بداية من يوم الخميس 11 أغسطس، بحسب بيان للبنك منشور على موقعه الإلكتروني مساء الأربعاء.

وقال محافظ البنك باسل أحمد هارون، في البيان، إن قرار رفع سعر الخصم يأتي على ضوء المستجدات الأخيرة في الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية والتطورات الجيوسياسية، وأثر ذلك على معدلات التضخم العالمي وانعكاسه بالتالي على الرقم القياسي لأسعار المستهلك (التضخم) في الكويت.

وارتفع معدل التضخم السنوي في الكويت خلال شهر يونيو بنسبة 4.42% مقارنة بشهر يونيو 2021، وعلى أساس شهري ارتفع التضخم 0.4%، وذلك مع ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات.

وأضاف هارون أن القرار يأتي في ضوء ما استجد من بيانات مصرفية ونقدية محلية بعد قرار بنك الكويت المركزي الأخير في نهاية يوليو الماضي بزيادة سعر الخصم 0.25%.

وجاء قرار يوليو برفع سعر الخصم بعدما رفع الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة 75 نقطة أساس لمكافحة التضخم المرتفع بفعل مشكلات سلاسل الإمداد والحرب بين روسيا وأوكرانيا التي دفعت أسعار الغذاء والطاقة لمستويات قياسية.

(إعداد: أماني رضوان، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل rim.shamseddine@lseg.com)

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