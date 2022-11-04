تتطلع مصر لإبرام اتفاقيات في قطاع الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر في الفترة المقبلة بقيمة إجمالية للاستثمارات تتعدى الـ 25 مليار دولار، بحسب الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أيمن سليمان، لزاوية عربي.

وهذا مقارنة بقيمة إجمالية كانت مستهدفة سابقا عند 15 مليار دولار تم الإعلان عنها في أبريل.

للمزيد: حوار مع الرئيس التنفيذي - صندوق مصر السيادي يستعد لقمة المناخ بـ 15 مليار دولار

وجاء حديث سليمان خلال بودكاست الطاقة والسلع الذي أذيع مباشرة الأربعاء 2 نوفمبر الساعة 11:30 صباحا بتوقيت القاهرة.

وأضاف سليمان أنه سيتم الإعلان عن بعض هذه الاتفاقيات خلال قمة المناخ COP27 التي تستضيفها مصر في الفترة من 6 لـ 18 نوفمبر.

قال أيضا إن الاتفاقيات ستكون مع عدد من الشركات من عدة دول، وقد يكون من ضمنها مستثمرين من قطر أو جهاز قطر للاستثمار وهو الصندوق السيادي القطري.

وأضاف سليمان أن شركتي وطنية للمنتجات البترولية وصافي لإنتاج وتعبئة المياه المعدنية التابعتين لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للجيش المصري لن تدخلا في صندوق ما قبل الطروحات ولكن يتم إعدادهما بشكل مستقل لعرضهما على مستثمرين استراتيجيين أولا تمهيدا لإدراجهما في البورصة المصرية.

ويرى مراقبون أن صندوق ما قبل الطروحات يهدف لضم بعض الشركات المملوكة للدولة المخطط طرحها في البورصة في صندوق للاستثمار فيها بدلا من طرحها في البورصة في الوقت الحالي بسبب الأوضاع الاقتصادية الحالية.

وقال سليمان سابقا إن الإعلان عن تفاصيل أسماء الشركات والقطاعات المشاركة في صندوق ما قبل الطروحات - وهو صندوق فرعي يملكه الصندوق السيادي المصري - سيكون بعد قمة المناخ.

وأضاف سليمان في لقاء الأربعاء أن شركتي وطنية وصافي لن يتم إدراجهما في البورصة المصرية هذا العام نظرا لعامل الوقت، مضيفا أن الهدف النهائي هو طرحهما في البورصة ويتم الإعداد لذلك بشكل جيد وهو ما يتطلب وقت.

للمزيد عن هذا وتفاصيل أخرى عن الصناديق الفرعية وصفقات أخرى يرجى الاستماع للحلقة كاملة هنا:

(إعداد: ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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