الإعلان عن أسماء الشركات والقطاعات المشاركة في صندوق ما قبل الطروحات، وهو صندوق فرعي يملكه الصندوق السيادي المصري ومعني بالاستثمار في شركات مصرية قبل طرحها في البورصة، سيكون بعد قمة المناخ التي ستستضيفها مصر الشهر القادم، بحسب أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي لزاوية عربي.

وستعقد قمة المناخ Cop27 في مدينة شرم الشيخ المصرية في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر.

وقال سليمان على هامش مؤتمر "مصر والإمارات .. قلب واحد" بمناسبة مرور 50 سنة على العلاقات المصرية الإماراتية المنعقد في القاهرة: "رأس مال الصندوق (الفرعي) غير مطروح للاكتتاب، الاستثمار بيكون من خلال توقيع اتفاقيات استثمار مع المستثمرين.. الصندوق بيستهدف شركات غير مدرجة في البورصة".

ويرى مراقبون أن صندوق ما قبل الطروحات يهدف لضم بعض الشركات المملوكة للدولة المخطط طرحها في البورصة في صندوق للاستثمار فيها بدلا من طرحها في البورصة في الوقت الحالي بسبب الأوضاع الاقتصادية الحالية.

وعن عدد الشركات أو القطاعات المستهدفة في الصندوق الفرعي قال سليمان: "ده (هذا) اللي هنعلن عنه بعد ال Cop.. هنعلن أسامي الشركات والقطاعات بعد ال Cop".

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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