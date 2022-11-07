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قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، يوم الاثنين، إن المملكة ستستهم بـ 2.5 مليار دولار لمشروعات مبادرة الشرق الأوسط الأخضر وميزانية أمانتها العامة على مدى العشر سنوات المقبلة، وذلك في كلمته خلال الدورة الثانية من مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، ضمن فاعليات قمة المناخ بمصر.



وأعلن ولي العهد أن المملكة سوف تستضيف مقر الأمانة العامة لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر، وهي حوار إقليمي بشأن المناخ.

وقال بن سلمان إن صندوق الاستثمارات العامة -الصندوق السيادي السعودي- يستهدف الوصول للحياد الصفري بحلول عام 2050، وقال إنه سيكون بذلك "من أوائل صناديق الثروة السيادية عالميا والأول في منطقة الشرق الأوسط في استهداف للوصول للحياد الصفري بحلول 2050".

ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر هي مثل قمة مناخ مصغرة، حيث تتضمن صناع القرار وقادة حكومات من الدول العربية وخارجها وتهدف للعمل من أجل تحسين الوضع المناخي في منطقة الشرق الأوسط. وقد أطلق ولي العهد السعودي أول قمة لها في 25 أكتوبر 2021 بحضور 28 دولة.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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