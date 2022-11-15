سياسة
الشرق الأوسط
مصر
دول مجلس التعاون الخليجي
الشام
شمال إفريقيا
إفريقيا
اقتصاد
مصر
دول مجلس التعاون الخليجي
الشام
شمال إفريقيا
إفريقيا
الأعمال
طاقة
عقارات
خدمات مالية
تكنولوجيا مالية
تكنولوجيا واتصالات
بنوك وتأمين
تصنيع، تجارة وتجزئة
نقل
سياحة وسفر
صحة
تعليم
الأسواق
أسهم
عملات
سلع
الدخل الثابت
آراء
فيديو وبودكاست
بودكاست
فيديو
البيانات الصحفية
بيانات الشركات
بيانات حكومية
ابحث
مواقع التواصل الاجتماعي
الشرْقُ الأوسَط
MENA - ENGLISH
UAE - ENGLISH
KSA - ENGLISH
الشرْقُ الأوسَط
الإمارات
السعودية
سياسة
اقتصاد
الأعمال
الأسواق
آراء
فيديو وبودكاست وصور
البيانات الصحفية
اشترك في موجز زاوية
تغطيات زاوية
بريطانيا بعد الملكة إليزابيث
إنفوجرافك زاوية البيانات
أزمة لبنان
ليبيا: بين حكومتين وبرلمان
أحداث واقتصاديات الرياضة والفن
سياسة
الشرق الأوسط
مصر
دول مجلس التعاون الخليجي
الشام
شمال إفريقيا
إفريقيا
اقتصاد
مصر
دول مجلس التعاون الخليجي
الشام
شمال إفريقيا
إفريقيا
الأعمال
طاقة
عقارات
خدمات مالية
تكنولوجيا مالية
تكنولوجيا واتصالات
بنوك وتأمين
تصنيع، تجارة وتجزئة
نقل
سياحة وسفر
صحة
تعليم
الأسواق
أسهم
عملات
سلع
الدخل الثابت
آراء
فيديو وبودكاست
بودكاست
فيديو
البيانات الصحفية
بيانات الشركات
بيانات حكومية
مواقع التواصل الاجتماعي
ابحث
الصفحة الرئيسية
>
تغطيات زاوية
>
قمة المناخ 2022
قمة المناخ 2022
بيان صحفي
GV للتنمية العمرانية توقع مذكرة تفاهم مع "شنايدر إليكتريك" و كذلك اتفاق إطارى مع"طاقة عربية" لتزويدها بحلول الطاقة المتطورة
بيان صحفي
وزيرة التعاون الدولي وقادة المؤسسات العالمية يناقشون أهمية الاستثمار في البنية التحتية للمياه لتحقيق الأمن المائي خلال قمة المناخ
مصر
علاء عبد الفتاح يبلغ أسرته بتعليق الإضراب الكامل داخل السجن
بيان صحفي
سانوفي تعلن عن نشر أول دراسة من نوعها في مصر وأفريقيا للحد من انبعاثات الغازات الكربونيه
بيان صحفي
اعتماد برنامج عمل شراكة الطاقة الألمانية الإسرائيلية في مؤتمر المناخ بشرم الشيخ
بيان صحفي
مجموعة بيئة تتعهد بالتحول إلى المركبات صفرية الانبعاثات
بيانات
"إيجاس" و"سيسبليت تكنولوجيز" و"جنرال إلكتريك" تعلن عن إبرام مذكرة تفاهم لإزالة الكربون الصناعي من خليج السويس
بيان صحفي
الإمارات والدائرة القطبية الشمالية تنظمان جلسة حوارية لتحفيز العمل المناخي في القطب الشمالي
سياسة
مٌحدث: بايدن يعلن عن 150 مليون دولار لمساعدة إفريقيا على التـأقلم مناخيا و500 مليون دولار لمصر
الأكثر مشاهدة
1.
"المركزي المصري" يعدل حدود عمليات الإيداع والسحب للأفراد والشركات
2.
"زوماتو" توقف خدمة طلب الطعام في الإمارات عبر تطبيقها بداية من 24 نوفمبر الجاري
3.
أزمة صحية تُدخل وزير خارجية روسيا المستشفى ببالي قبل قمة الـ 20.. وموسكو تنفي
4.
سهم شركة الحفر العربية السعودية يقفز في أول يوم تداول
5.
كيف سار اللقاء بين بايدن وشي على هامش قمة مجموعة الـ 20 ؟
الأحدث في الأخبار
1
الاقتصاد التونسي ينمو بـ 2.9% في الربع الثالث من 2022
2
سهم إمباور يرتفع 2.3% في أول أيام تداوله
3
البطالة في مصر ترتفع 0.2% خلال الربع الثالث من العام مقارنة بالربع الثاني
4
أرباح إعمار-مصر تنمو 20% خلال الربع الثالث من 2022
5
الصندوق السيادي السعودي يدرس طرح أديس للاكتتاب العام