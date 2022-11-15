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قمة المناخ 2022

بيان صحفي

GV للتنمية العمرانية توقع مذكرة تفاهم مع "شنايدر إليكتريك" و كذلك اتفاق إطارى مع"طاقة عربية" لتزويدها بحلول الطاقة المتطورة

GV للتنمية العمرانية توقع مذكرة تفاهم مع \"شنايدر إليكتريك\" و كذلك اتفاق إطارى مع\"طاقة عربية\" لتزويدها بحلول الطاقة المتطورة
GV للتنمية العمرانية توقع مذكرة تفاهم مع \"شنايدر إليكتريك\" و كذلك اتفاق إطارى مع\"طاقة عربية\" لتزويدها بحلول الطاقة المتطورة
بيان صحفي

وزيرة التعاون الدولي وقادة المؤسسات العالمية يناقشون أهمية الاستثمار في البنية التحتية للمياه لتحقيق الأمن المائي خلال قمة المناخ

وزيرة التعاون الدولي وقادة المؤسسات العالمية يناقشون أهمية الاستثمار في البنية التحتية للمياه لتحقيق الأمن المائي خلال قمة المناخ
وزيرة التعاون الدولي وقادة المؤسسات العالمية يناقشون أهمية الاستثمار في البنية التحتية للمياه لتحقيق الأمن المائي خلال قمة المناخ
مصر

علاء عبد الفتاح يبلغ أسرته بتعليق الإضراب الكامل داخل السجن

علاء عبد الفتاح يبلغ أسرته بتعليق الإضراب الكامل داخل السجن
علاء عبد الفتاح يبلغ أسرته بتعليق الإضراب الكامل داخل السجن
بيان صحفي

سانوفي تعلن عن نشر أول دراسة من نوعها في مصر وأفريقيا للحد من انبعاثات الغازات الكربونيه

سانوفي تعلن عن نشر أول دراسة من نوعها في مصر وأفريقيا للحد من انبعاثات الغازات الكربونيه
سانوفي تعلن عن نشر أول دراسة من نوعها في مصر وأفريقيا للحد من انبعاثات الغازات الكربونيه
بيان صحفي

اعتماد برنامج عمل شراكة الطاقة الألمانية الإسرائيلية في مؤتمر المناخ بشرم الشيخ

اعتماد برنامج عمل شراكة الطاقة الألمانية الإسرائيلية في مؤتمر المناخ بشرم الشيخ
اعتماد برنامج عمل شراكة الطاقة الألمانية الإسرائيلية في مؤتمر المناخ بشرم الشيخ
بيان صحفي

مجموعة بيئة تتعهد بالتحول إلى المركبات صفرية الانبعاثات

مجموعة بيئة تتعهد بالتحول إلى المركبات صفرية الانبعاثات
مجموعة بيئة تتعهد بالتحول إلى المركبات صفرية الانبعاثات
بيانات

"إيجاس" و"سيسبليت تكنولوجيز" و"جنرال إلكتريك" تعلن عن إبرام مذكرة تفاهم لإزالة الكربون الصناعي من خليج السويس

\"إيجاس\" و\"سيسبليت تكنولوجيز\" و\"جنرال إلكتريك\" تعلن عن إبرام مذكرة تفاهم لإزالة الكربون الصناعي من خليج السويس
\"إيجاس\" و\"سيسبليت تكنولوجيز\" و\"جنرال إلكتريك\" تعلن عن إبرام مذكرة تفاهم لإزالة الكربون الصناعي من خليج السويس
بيان صحفي

الإمارات والدائرة القطبية الشمالية تنظمان جلسة حوارية لتحفيز العمل المناخي في القطب الشمالي

الإمارات والدائرة القطبية الشمالية تنظمان جلسة حوارية لتحفيز العمل المناخي في القطب الشمالي
الإمارات والدائرة القطبية الشمالية تنظمان جلسة حوارية لتحفيز العمل المناخي في القطب الشمالي
سياسة

مٌحدث: بايدن يعلن عن 150 مليون دولار لمساعدة إفريقيا على التـأقلم مناخيا و500 مليون دولار لمصر

مٌحدث: بايدن يعلن عن 150 مليون دولار لمساعدة إفريقيا على التـأقلم مناخيا و500 مليون دولار لمصر
مٌحدث: بايدن يعلن عن 150 مليون دولار لمساعدة إفريقيا على التـأقلم مناخيا و500 مليون دولار لمصر
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