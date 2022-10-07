سجلت الأصول الاحتياطية للسعودية نحو 1.756 تريليون ريال سعودي (468.3 مليار دولار) بنهاية سبتمبر مقابل 1.715 تريليون ريال (457.3 مليار دولار) بنهاية أغسطس بزيادة بنحو 41 مليار ريال.

ويمثل هذا ارتفاع في الأصول الاحتياطية لدى البنك المركزي السعودي بنحو 2.4% خلال سبتمبر الماضي، وذلك بعد انخفاضها خلال شهري أغسطس ويوليو، بحسب البيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودية يوم الخميس.

وبحسب بيانات المركزي السعودي، جاءت الزيادة مدعومة بارتفاع أرصدة احتياطي العملات الأجنبية إلى نحو 1.667 تريليون ريال مقابل ما يقارب الـ 1.624 تريليون ريال بنهاية أغسطس.

ولم تشهد أرصدة الذهب لدى المركزي السعودي تغيير خلال سبتمبر عما كانت عليه في أغسطس، إذ استقرت عند 1.624 مليار ريال.

وقال البنك المركزي إن بيانات شهر سبتمبر هي بيانات أولية.

(إعداد: أماني رضوان، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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