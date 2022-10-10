دخل صندوق الاستثمارات العامة خلال عام 2022 عبر شركاته التابعة في اتفاقيات رعاية لعدد من أندية كرة القدم بقيمة 8.75 مليار ريال سعودي (نحو 2.3 مليار دولار)، بحسب القوائم المالية الصادرة في 28 أغسطس الماضي والمنشورة ضمن وثائق إصدار السندات الخضراء على بورصة لندن.

وفي فبراير الماضي، وقعت شركتا وسط جدة للتطوير وشركة القدية للاستثمار التابعتين للصندوق اتفاقيات استراتيجية مع 4 أندية كرة قدم سعودية بقيمة تصل إلى 8 مليارات ريال، بحسب بيان نقلته قناة العربية السعودية.

ووقعت شركة القدية اتفاقيتين مع فريقي الهلال والنصر لمدة 20 عام بقيمة 100 مليون ريال سنويا لكل نادي أي ملياري ريال لكل نادي على مدار العقدين، ووقعت شركة وسط جدة للتطوير اتفاقيتي شراكة مع فريقي الاتحاد، والأهلي لتكون بموجبهما شريكا استراتيجيا للناديين لـ20 عام مقابل 100 مليون ريال سنويا لكل نادي.

ولم يكن ذلك الاستثمار الرياضي الوحيد للصندوق السيادي السعودي، إذ استحوذ في أكتوبر الماضي على 80% من نادي نيوكاسل الإنجليزي بقيمة 1.398 مليار ريال، بحسب نشرة الطرح.

ويمتلك الصندوق 65% من أسهم شركة "صلة الرياضية"، وهي شركة تسويق رياضي تأسست عام 1995 ومقرها جدة، كذلك يملك حصة 95.5% من شركة ليف جولف للاستثمارات (Liv Golf Investments)، التي تنظم فعاليات الجولف وذلك بنهاية ديسمبر 2021، بحسب إفصاحات بورصة لندن.



(إعداد: أماني رضوان، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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