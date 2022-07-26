* تم إضافة تفاصيل

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إنه في الغالب سيتم طرح مدينة نيوم للاكتتاب العام في 2024، بحسب تصريحات نقلتها قناة الإخبارية السعودية.

وتقع نيوم - وهي مدينة تحت الإنشاء للأعمال على البحر الأحمر ومن المفترض ان تستخدم تقنيات متطورة - في القلب من رؤية بن سلمان لتغيير وجه المملكة العربية السعودية وتنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط بحلول عام 2030. إلا أن المشروع الذي أُعلن عنه عام 2017، لم يفلح حتى الآن في جذب استثمارات أجنبية كبيرة.

وأضاف بن سلمان ان كل شركات صندوق الاستثمارات العامة السعودي - وهو الصندوق السيادي السعودي - ستطرح في البورصة أيضا.

وبحسب بن سلمان، ستبلغ استثمارات المرحلة الأولى من نيوم 1.2 تريليون ريال (320 مليار دولار)، وسيأتي نصف هذا المبلغ من صندوق الاستثمارات العامة. وتبلغ تكلفة نيوم نحو 500 مليار دولار.

وقال بن سلمان أيضا انه سيكون هناك صندوق للاستثمار في الشركات التي تعمل في نيوم بقيمة بين 300 ل400 مليار ريال.

وقال أيضا ان الحكومة السعودية ستجمع رأسمال يقدر ب 500 مليار ريال في 2027 وستلجأ إلى السوق لجمع 200-300 مليار أخرى لنيوم وإن نيوم ستُضيف نحو تريليون ريال للسوق السعودي وستزيد ل5 تريليون بعد استكمال المشروع.

وكان بن سلمان - وهو أيضا رئيس مجلس إدارة نيوم - أعلن مساء الاثنين عن تصميم مدينة "ذا لاين"، ليشمل ناطحات سحاب.

للمزيد: أضغط هنا

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا