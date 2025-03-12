يٌتوقع أن يستمر نمو أسواق الدين في تركيا بدعم من تنوع أدوات التمويل وتطوير التمويل الإسلامي وحضور البنوك الخليجية في البلاد، رغم المخاطر الجيوسياسية والضغوط التي قد تواجه الأسواق الناشئة نتيجة التقلبات العالمية.



خلال 2024، ارتفع حجم إصدارات السندات والصكوك في تركيا بنسبة 89% على أساس سنوي إلى 33.6 مليار دولار. فيما تسعى البلاد لإثبات تغير نهجها الاقتصادي بشأن أسعار الفائدة والسيطرة على التضخم في الولاية الجديدة للرئيس رجب طيب إردوغان التي بدأت في مايو 2023.



جاء النمو متماشيا مع مساعي الأسواق العالمية وخاصة اقتصادات الأسواق الناشئة للاستفادة من أسعار الفائدة المنخفضة، مما دفع بإصدارات السندات عالميا إلى مستويات قياسية جديدة. وارتفعت إصدارات السندات العالمية خلال 2024 بنسبة 20% على أساس سنوي.



وقد لعبت البنوك الخليجية - التي غالبا ما توفر أدوات تمويل إسلامية - دور كبير وحاسم في جذب المستثمرين المناسبين لأسواق الدين التركية. ويمكن فهم ذلك الدور بعد أن استحوذت دول مجلس التعاون الخليجي على 52% من إجمالي إصدارات الدين المدرجة الجديدة في المنطقة العربية في 2024.



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(إعداد:سيبان سكريا، ترجمة شيماء حفظي، مراجعة قبل النشر: ياسمين صالح، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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