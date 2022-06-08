رفع مصرف الإمارات المركزي توقعاته لنمو الاقتصاد خلال العام المقبل إلى 4.2% مقابل 3.3% تقديراته السابقة.

وتوقع المصرف في تقريره السنوي أن ينمو الاقتصاد بنسبة 5.4% العام الحالي.

الزيادة في التوقعات للعام المقبل جاءت مدعومة برفع تقديرات نمو الناتج النفطي إلى 5% العام المقبل بدلا من 3.4%، وغير النفطي إلى 3.9% مقابل 3.3%.

وذكر البنك عدة عوامل تساهم في نمو الاقتصاد الغير نفطي هذا العام، منها استدامة الإنفاق العام وارتفاع معدلات التوظيف واستمرار معرض إكسبو 2020 حتى الربع الأول من العام الحالي، والأثر الإيجابي لاستضافة قطر كأس العالم. بينما ستدعم ارتفاع كميات النفط المُصدرة والأسعار نمو الناتج النفطي 8%.

ويتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد الإماراتي 4.7% في 2022 و3.4% في 2023، وفق تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر أمس.

للمزيد: إنفوجرافك: ماذا توقع البنك الدولي لنمو الدول العربية؟

(إعداد: أماني رضوان ، تحرير: أحمد فتيحة، للتواصل ahmed.feteha@lseg.com)

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