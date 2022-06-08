خفض البنك الدولي توقعاته للنمو العالمي إلى 2.9% العام الحالي أقل ب1.2% من توقعات يناير الماضي وتوقع نمو ب3% عامي 2023 و2024 في ظل تأثر الاقتصادات كافة بتداعيات حرب روسيا وأوكرانيا، وقال إن خطر الركود التضخمي أصبح قريب.



وفي توقعاته للبلدان العربية خفض البنك تقديراته للنمو في 4 بلدان خلال 2022 ترتفع إلى 7 بلدان في 2023.



وتُعد السودان أكثر البلدان التي شهدت تخفيض لتوقعات النمو بنحو 2.8% لعام 2022 و3% لعام 2023 يليها تقديرات النمو للعراق عام 2023 التي تراجعت بنحو 1.8%. بينما لم يصدر البنك توقعات لليبيا.



ورفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي بنحو 2.1% في 2022 و 1.5% في 2023، بدعم من ارتفاع أسعار النفط الذي تُعد المملكة من أكبر منتجيه.

(إعداد: أماني رضوان، للتواصل: yasmine.saleh@lseg.com)