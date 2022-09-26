نما اقتصاد البحرين خلال الربع الثاني من عام 2022 بنسبة 6.95%، ليتجاوز بذلك مستويات الربع الثاني من 2019 وهو العام الذي سبق تفشي جائحة فيروس كورونا، بحسب بيانات وزارة المالية البحرينية الصادرة يوم الأحد.

وقالت الوزارة إن معدل نمو الاقتصاد في الربع الثاني من 2022 هو الأعلى منذ عام 2011.

وتصدر قطاع الفنادق والمطاعم القطاعات الأكثر نموا في البحرين خلال الربع الثاني من 2022، ليسجل معدل نمو حقيقي بـ 18.13%، وفي المركز الثاني حل قطاع المواصلات والاتصالات بنمو بـ 15.12%.

وخلال العام الجاري، سعت البحرين لتنشيط قطاعها السياحي بتبني بعض الإجراءات من بينها إطلاق الإقامة الذهبية في فبراير الماضي لجذب المقيمين والمستثمرين والموهوبين وإبقائهم في البلاد.

وخلال الربع الثاني من عام 2022 سجلت الإيرادات السياحية للبحرين 330.4 مليون دينار بحريني (878.7 مليون دولار) بنمو 562% مقارنة بالربع نفسه من 2021، مع ارتفاع عدد السياح الوافدين بنسبة 38%، بحسب بيانات وزارة السياحة البحرينية.



(إعداد: أماني رضوان، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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