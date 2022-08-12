أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن كأس العالم لكرة القدم 2022، الذي تستضيفه قطر، سيبدأ قبل الموعد المحدد لانطلاقه بيوم واحد، بمباراة افتتاحية ستجمع قطر والإكوادور يوم 20 نوفمبر، بحسب بيان للاتحاد يوم الخميس.

وكان جدول المباريات الأصلي يتضمن إقامة مباراة قطر والإكوادور، التي تضم أيضا حفل الافتتاح يوم 21 نوفمبر، على أن تقام قبلها في اليوم نفسه مواجهتان هما السنغال أمام هولندا في المجموعة الأولى، وإنجلترا أمام إيران في المجموعة الثانية.

لكن الفيفا قدم اقتراح بتقديم موعد مباراة بين قطر والأكوادور، بعدما خلق ترتيبها في مواعيد المباريات وضع غريب بخوض مباراتين أخريين قبل الحفل، بحسب رويترز.

وتتوقع قطر أن يضيف كأس العالم خلال العام الحالي حوالي 17 مليار دولار لاقتصادها، وأن تجذب 1.2 مليون زائر، وفق بلومبرغ.



(إعداد: أماني رضوان، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل rim.shamseddine@lseg.com)

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