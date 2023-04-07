*تم التحديث باتفاق تمويل سعودي لمشروع في باكستان

ستحصل باكستان على دعم سعودي بقيمة 2 مليار دولار، فيما تتفاوض الحكومة مع الإمارات لضمان تدفقات دولارية في محاولة لإنقاذ اقتصاد البلاد.

كما أعلن الصندوق السعودي للتنمية، الجمعة، تمويل مشروع سد مهمند للطاقة الكهرومائية في باكستان، من خلال قرض سعودي تنموي ميسّر بأكثر من 240 مليون دولار، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس).

تعاني باكستان من تراجع كبير في الاحتياطي الأجنبي، إضافة لخسائر بأكثر من 10 مليار دولار، بسبب الفيضانات التي اجتاحت ثلث البلاد، فيما تسعى للتوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي لاستئناف صرف قرض بقيمة 6.5 مليار دولار حصلت البلاد على نصفه تقريبا.

وقالت وزيرة الدولة لشؤون المالية والإيرادات الباكستانية عائشة باشا، في تصريحات نقلتها رويترز الخميس، إن السعودية تعهدت بتقديم 2 مليار دولار، كخطوة لدعم توصل بلادها لاتفاق مع الصندوق.

وتحتاج باكستان الحصول على تمويل الصندوق لتجنب التخلف عن السداد، بعدما انخفضت احتياطاتها الأجنبية لأقل من 6 مليار دولار في مطلع 2023.

وقد طلب صندوق النقد الدولي من باكستان الحصول على ضمانات بشأن التمويل الخارجي من الدول الصديقة والشركاء متعددي الأطراف لتمويل فجوة ميزان المدفوعات لهذه السنة المالية التي تنتهي في يونيو، وفقا لرويترز.

وفي ديسمبر الماضي، مددت السعودية أجل وديعة بقيمة 3 مليار دولار لدى البنك المركزي الباكستاني، لاستمرار دعم احتياطي العملة الأجنبية في البنك المركزي الباكستاني.

فيما تدرس المملكة زيادة استثماراتها في باكستان لتصل إلى 10 مليار دولار بدل من مليار دولار أعلن عنها في أغسطس الماضي.

وقال الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان المرشد، إن الصندوق مول مشروعات في باكستان بنحو 1.4 مليار دولار، إضافة إلى تمويل مشتقات نفطية بقيمة تتجاوز 5.4 مليار دولار خلال 4 سنوات.

ونقلت رويترز تصريحات الوزيرة، التي قالت فيها إن المملكة أبلغت صندوق النقد الدولي أنها ستقدم التمويل لباكستان، وهي خطوة حاسمة ضرورية لتأمين تمويل من صندوق النقد الدولي.

"الواضح أن المملكة العربية السعودية ملتزمة تجاه صندوق النقد الدولي، وأبلغنا صندوق النقد الدولي أن هناك مراسلات من جانبهم" وفقا لما نقلته رويترز عن الوزيرة.

وقالت الوزيرة أيضا إن بلادها تجري محادثات مع الإمارات لتأمين ضمان لودائع تدعم الاحتياطيات الأجنبية في البنك المركزي.

وفي يناير 2023، وافقت الإمارات على منح قرض جديد لباكستان بمليار دولار وتمديد قرض بقيمة ملياري دولار مودعة في احتياطيات البنك المركزي.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا