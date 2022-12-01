قالت وزارة المالية المصرية، في بيان يوم الخميس، إن الموازنة العامة للدولة حققت زيادة في إيراداتها الضريبية خلال العام المالي الماضي 2021-2022 بنسبة 18.9% إلى 991.4 مليار جنيه (نحو 40.3 مليار دولار).

ويبدأ العام المالي في مصر في الأول من يوليو من كل عام، وبدأ العام المالي 2021-2022 في يوليو 2021 وحتى يونيو 2022.

وتستهدف الحكومة المصرية في العام المالي الحالي 2022-2023 زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 18% على أساس سنوي إلى ما يقارب 1.17 تريليون جنيه، تمثل 77% من إجمالي الإيرادات العامة، وفق الموازنة.

ونقل بيان وزارة المالية الصادر الخميس عن الوزير محمد معيط قوله إن نتائج الحساب الختامي لموازنة العام المالي الماضي أحيلت إلى مجلس النواب.

أبرز أرقام الحساب الختامي للعام المالي الماضي

(وفق البيان)

- ارتفع إجمالي المصروفات العامة بنسبة 16% على أساس سنوي.



- زاد الانفاق على الاستثمارات العامة بنسبة 32.3% إلى 329.7 مليار جنيه.

- زاد الانفاق العام على أجور وتعويضات العاملين إلى 358.7 مليار جنيه بنمو 12.5%.

- ارتفع الانفاق الفعلي على دعم السلع التموينية إلى 96.8 مليار جنيه بنسبة نمو 16.6%.

- ارتفعت الإيرادات العامة غير الضريبية إلى 351.7 مليار جنيه، بنمو 29.5%.

- انخفض الدين إلى 87.2% متراجعا من 103% في يونيو 2016.



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(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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