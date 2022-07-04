حققت مصر فائض أولي في موازنة العام المالي المنتهي 2021-2022 قدره 97 مليار جنيه مصري (5 مليارات دولار) بنسبة 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو فائض أكبر مما توقعته وزارة المالية سابقا بنحو 6 مليارات جنيه (317.8 مليون دولار)، بحسب بيان للرئاسة المصرية يوم الاثنين.

ويبدأ العام المالي في مصر في الأول من يوليو من كل عام، وبدأ العام المالي 2021-2022 في يوليو 2021 وحتى يونيو 2022.

والفائض الأولي، أو العجز الأولي، هو الفرق بين إيرادات الموازنة العامة ومصروفاتها، ولكن يتم احتساب تلك المصروفات باستثناء الفوائد على الديون.

وبحسب بيان الرئاسة، فقد نمت إيرادات الموازنة في العام المالي 2021-2022 بنسبة 20%، فيما نمت المصروفات بنحو 15%.

وانخفض عجز الموازنة الكلي خلال العام المالي 2021-2022 إلى 6.1% من 6.8 في العام المالي السابق له 2020-2021.

كما انخفضت قيمة فاتورة خدمة الدين من 35.8% من الموازنة العامة للدولة في عام 2020-2021 إلى 32.8% خلال العام المالي المنتهي.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا