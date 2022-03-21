طرح بنكا الأهلي ومصر – أكبر بنكين حكوميين في مصر- يوم الاثنين، شهادة ادخار بفائدة 18% لمدة عام، وفقا لما أكده يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي لـ "زاوية عربي".



ويأتي قرار البنكين، في خطوة تالية لقرار من البنك المركزي المصري، برفع أسعار الفائدة في اجتماع استثنائي اليوم بنسبة 1%.



ويعد العائد على الشهادة المعلنة اليوم، هو أعلى عائد على شهادة ادخار منذ قرار التعويم في 2016، حين طرحت البنوك شهادة بعائد 20%.



وقال المركزي، في بيان اليوم، إن لجنة السياسة النقدية، قررت في اجتماعها الاستثنائي، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 100 نقطة أساس لتصل أسعار الفائدة بعد الزيادة إلى 9.25% و10.25% و9.75% بالترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.75%، وفقا لبيان من المركزي اليوم.

وقد أظهرت بيانات ريفينيتيف انخفاض الجنيه ل 17.46 مقابل الدولار الاثنين.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل: Yasmine.saleh@lseg.com)