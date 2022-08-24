وقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية اتفاق قرض سيادي مضمون مع تونس لتزويد ديوان الحبوب التابع للحكومة التونسية بـ 150.5 مليون يورو لتمويل واردات الديوان من القمح والشعير.

وبحسب بيان للبنك منشور على موقعه يوم الأربعاء، فإن قيمة القرض تمثل ما يصل إلى 15% من الاحتياجات الاستهلاكية السنوية لتونس.

وقال البنك إن الحرب الأوكرانية أدت إلى اضطرابات بالإمدادات العالمية للحبوب وتسببت في ارتفاع أسعارها، وهو ما أثر بشكل مباشر على دول جنوب وشرق البحر المتوسط، وبعضها من أكبر مستوردي القمح في العالم.

وتؤمن تونس ثلثي احتياجاتها السنوية من الحبوب عبر استيرادها من الخارج، بحسب البنك.

والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية هو بنك تنموي تأسس عام 1991، وهو مملوك لـ 71 دولة والاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي، ويستثمر في 40 اقتصاد في وسط وشرق أوروبا، وجنوب وشرق البحر المتوسط وآسيا الوسطى.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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