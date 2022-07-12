أعلن رئيس الإمارات وحاكم أبو ظبي محمد بن زايد، حزمة منافع سكنية تتضمن قروض وأراضي وإعفاءات، بقيمة 1.5 مليار درهم (408.4 مليون دولار).

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية الاثنين، أن الحزمة سيستفيد منها 1.1 ألف مواطن ومواطنة بأبوظبي، وتشمل صرف قروض وأراض سكنية وإعفاء متقاعدين وأسر متوفين من سداد مستحقات القروض السكنية.

وكانت الإمارات أعلنت هذا الشهر، إعادة هيكلة برنامج الدعم الاجتماعي للمواطنين من ذوي الدخل المحدود، باستحداث بنود جديدة للدعم، ورفع مخصص الدعم الاجتماعي السنوي من 2.7 مليار درهم إماراتي (735.2 مليون دولار) إلى 5 مليار درهم (1.4 مليار دولار).

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(إعداد: شيماء حفظي، تحرير:ياسمين صالح، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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